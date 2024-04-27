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        Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 21:27 Güncelleme: 27.04.2024 - 21:27
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        Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, 4 kişi yaralandı.

        A.A. yönetimindeki 20 ACA 347 plakalı otomobil, Darıveren Mahallesi yakınlarında Ahmet Argün idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        Kazanın ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Motosiklet sürücüsü Argün, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Yaralanan otomobil sürücüsü A.A. ile aynı araçta bulunan Serdar İ, Rumeysa Ö. ve Tuğba Ş, Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü A.A. tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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