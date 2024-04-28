Denizli'de parkta bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sümer Mahallesi 2291 sokaktaki parkta B.S. (15) ile B.K. (15) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda B.S. bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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