Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de parkta bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2024 - 15:42 Güncelleme: 28.04.2024 - 15:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de parkta bıçakla yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde parkta bıçakla yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Sümer Mahallesi 2291 sokaktaki parkta B.S. (15) ile B.K. (15) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda B.S. bıçakla B.K'yi kasık bölgesinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdığı yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis ekipleri şüpheli B.S'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Trafikte vahşet! Eşi ve çocuğunun gözü önünde öldürüldü
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        Xavi'den Arda Güler sitemi
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TBMM'de anayasa mesaisi: Meclis Başkanı Kurtulmuş siyasi partileri ziyaret edecek
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        TikTok fenomeni Om Fahad öldürüldü
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        TUR2024'ün kazananı Frank van den Broek
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        Hayattan koparan hata: 14 yaşındaki Berat feci şekilde can verdi
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        İstanbul Yarı Maratonu'nda kazananlar belli oldu
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Hayatta mı öldü mü? Veli Eren Atay'dan 288 gündür haber yok
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Kendisini vuran husumetlisinden şikayetçi olmadı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yorgandaki dikiş ipleri cinayeti aydınlattı!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Yazarlardan Beşiktaş yorumu
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Dünyada en fazla milyarder hangi şehirlerde?
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        Meteoroloji'den 3 uyarı birden!
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        ABD'deki Gazze protestoları müdahalelere rağmen sürüyor
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumu
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        'Veteran komedyen' polemiğine yanıt
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        İsrail basını: Netanyahu çok gergin
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        "Şarkı patladı, kaset satmadı"
        3 felaket yeni bir hayat getirdi
        3 felaket yeni bir hayat getirdi

        Benzer Haberler

        Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Denizli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek
        Küme düşen Denizlispor ve Uşakspor karşı karşıya gelecek
        Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi
        Denizli'de mucit öğrenciler ödüllendirildi
        Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Otomobil sürücüsünün öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünü öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Denizli'de gece olan otomobil sürücüsünü öldüğü kaza, sabah fark edildi
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin
        Özgür Özel: Beni seven arkamdan gelsin