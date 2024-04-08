Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

​​​​​​​Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

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