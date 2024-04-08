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        Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 22:14 Güncelleme: 08.04.2024 - 22:14
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        Denizli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki 20 B 4012 otomobil, Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı 20 AIA 406 plakalı motosikletle çarpıştı.

        ​​​​​​​Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sürücüler, Fışkınlı ve Yusmak ile motosiklette bulunan Yavuz Yamuç'un (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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