Denizli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" uyarısına rağmen kaçan şüpheli bir otomobili kovalamaca sonucu yakaladı.
Araçta yapılan aramada 69 yeşil reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.
Otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
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