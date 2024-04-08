Denizli'de uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Araçta yapılan aramada 69 yeşil reçeteye tabi hap, 1 gram esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dur" uyarısına rağmen kaçan şüpheli bir otomobili kovalamaca sonucu yakaladı.

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