Denizli'de yangın çıkan tır kullanılamaz hale geldi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kumkısık Mahallesinde ilerleyen 64 ADJ 196 plakalı plastik yüklü tırın motor kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevileri fark eden sürücü, aracı durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.