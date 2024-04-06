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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:21
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        Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Denizli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İlçede yaşayan T.Ö'nün 850 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "bilişim yoluyla dolandırıcılık" soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri çalışma yürüttü.

        Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden şirketlerin halka arzlarından yüksek gelir vadederek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 6 şüpheli, Rize ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.Y. (20), M.C.Ö. (30), S.Y. (32), O.Ç. (19) ve H.A. (26) "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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