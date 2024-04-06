Denizli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Y.K.Y. (20), M.C.Ö. (30), S.Y. (32), O.Ç. (19) ve H.A. (26) "bilişim yoluyla dolandırıcılık" suçlamasıyla çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kurdukları sahte internet sitesi üzerinden şirketlerin halka arzlarından yüksek gelir vadederek dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 6 şüpheli, Rize ve İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

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