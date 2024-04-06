Kale Belediye Başkanı Hayla'dan baklava açan kadınlara ziyaret
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, bayram öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışan kadınları ziyaret etti.
Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, bayram öncesi siparişleri yetiştirmeye çalışan kadınları ziyaret etti.
Geleneksel olarak üretilen ev baklavalarına çevre illerden sipariş alan Kaleli baklava ustası kadınlar, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşıyor.
Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarına göre Belediye Başkanı seçilen Erkan Hayla, ev ve atölyelerinde baklava açan kadınları ziyaret etti.
Hayla, yaptığı açıklamada ilçenin bir geleneği olan baklavası için coğrafi işaret tescil çalışması başlatacaklarını, kadın girişimcilere pazarlama konusunda destek vereceklerini söyledi.
Baklava ustası Hacer Akçoban da Kale baklavasının el açması olması, kaliteli ceviz ve doğal malzemeler kullanılması nedeniyle tercih gördüğünü, bayram öncesi hareketlilik yaşadıklarını söyledi.
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