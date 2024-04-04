Denizlispor fırsatı kaçırdı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden Sarıyer'le golsüz berabere kalıp önemli fırsatı kaçırdı.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden Sarıyer'le golsüz berabere kalıp önemli fırsatı kaçırdı. Cezası nedeniyle evinde seyircisiz maça çıkan yeşil-siyahlılar, kritik 2 puan bırakıp umut azalttı. Bitime 5 maç kala kurtuluş bölgesiyle arasında 4 puan bulunan Denizlispor, Sarıyer beraberliğinin ardından büyük üzüntü yaşadı.
Teknik direktör Özcan Bizati mutlak galip gelmeleri gereken bir maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Taraftarın olmamasının da kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Bizati, "Kazansaydık çok önemli bir virajı dönecektik. Ancak pes etmeyeceğiz. 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmaları kazanıp takımı ligde tutacağız" yorumunu yaptı.
Denizlispor kalan 5 müsabakada Düzcespor (D), 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor ve Belediye Derincespor'la (D) oynayacak.
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