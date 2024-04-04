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        Denizlispor fırsatı kaçırdı

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden Sarıyer'le golsüz berabere kalıp önemli fırsatı kaçırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 04.04.2024 - 12:07
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        Denizlispor fırsatı kaçırdı
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta küme düşme hattında yer alan Denizlispor, evinde önemli rakiplerinden Sarıyer'le golsüz berabere kalıp önemli fırsatı kaçırdı. Cezası nedeniyle evinde seyircisiz maça çıkan yeşil-siyahlılar, kritik 2 puan bırakıp umut azalttı. Bitime 5 maç kala kurtuluş bölgesiyle arasında 4 puan bulunan Denizlispor, Sarıyer beraberliğinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

        Teknik direktör Özcan Bizati mutlak galip gelmeleri gereken bir maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Taraftarın olmamasının da kendilerini olumsuz etkilediğini aktaran Bizati, "Kazansaydık çok önemli bir virajı dönecektik. Ancak pes etmeyeceğiz. 5 maçımız kaldı ve bu karşılaşmaları kazanıp takımı ligde tutacağız" yorumunu yaptı.

        Denizlispor kalan 5 müsabakada Düzcespor (D), 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor ve Belediye Derincespor'la (D) oynayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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