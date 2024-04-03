Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor - Sarıyer: 0-0

        STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Oğuzhan Yazır, Bedirhan SoydemirDENİZLİSPOR: Abdulkadir - Ramazan (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor - Sarıyer: 0-0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Denizli Atatürk

        HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Oğuzhan Yazır, Bedirhan Soydemir

        DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Ramazan (Dk. 66 Mehmet Eren), Muhammet Özkal, Gökhan, Emre Sağlık, Ahmet, Bekir Turaç, Oktay, Alaattin, Samet Emre (Dk. 84 Mehmet Ali), Mustafa (Dk. 84 Muhammed Eren)

        SARIYER: Özkan - Sedat (Dk. 87 Alper), Barış, Süheyl, Oğuz, Saruhan (Dk. 79 Oğuzhan), Hakan, Erdal (Dk. 64 Kubilay), Uğur, Umut, Taha (Dk. 62 Cuma)

        SARI KARTLAR: Ahmet, Mehmet Eren, Oktay (Denizlispor), Sedat, Barış (Sarıyer)

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.

        Denizlispor'un cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak çıktığı maçta iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonuçla Denizlispor 28 puana yükselse de düşme potasından kurtulamadı. Denizlispor gibi ateş hattında yer alan Sarıyer 31 puana ulaştı. Haftayı 18'inci basamakta tamamlayan Denizlispor'un bitime 5 maç kala 15'inci Belediye Derincespor'la arasında 4 puan fark bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu

        Benzer Haberler

        Merkezefendi ve Pamukkale belediye başkanları mazbatalarını aldı
        Merkezefendi ve Pamukkale belediye başkanları mazbatalarını aldı
        Denizlispor kader maçında
        Denizlispor kader maçında
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi
        Buldan'da oyların eşit çıktığı sandıkta muhtar kura ile belirlendi
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        CHP binasının balkonunun çökmesiyle yaralanan eski yönetim kurulu üyesi öld...
        Denizli'de CHP'li Çavuşoğlu kazandı; CHP 15, AK Parti 3, YRP 1 ilçede seçim...
        Denizli'de CHP'li Çavuşoğlu kazandı; CHP 15, AK Parti 3, YRP 1 ilçede seçim...