Denizlispor - Sarıyer: 0-0
STAT: Denizli AtatürkHAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Oğuzhan Yazır, Bedirhan SoydemirDENİZLİSPOR: Abdulkadir - Ramazan (Dk.
STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Oğuzhan Yazır, Bedirhan Soydemir
DENİZLİSPOR: Abdulkadir - Ramazan (Dk. 66 Mehmet Eren), Muhammet Özkal, Gökhan, Emre Sağlık, Ahmet, Bekir Turaç, Oktay, Alaattin, Samet Emre (Dk. 84 Mehmet Ali), Mustafa (Dk. 84 Muhammed Eren)
SARIYER: Özkan - Sedat (Dk. 87 Alper), Barış, Süheyl, Oğuz, Saruhan (Dk. 79 Oğuzhan), Hakan, Erdal (Dk. 64 Kubilay), Uğur, Umut, Taha (Dk. 62 Cuma)
SARI KARTLAR: Ahmet, Mehmet Eren, Oktay (Denizlispor), Sedat, Barış (Sarıyer)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 33'üncü hafta maçında kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında Sarıyer ile 0-0 berabere kaldı.
Denizlispor'un cezası nedeniyle taraftarından yoksun olarak çıktığı maçta iki takım da yakaladıkları pozisyonları gole çeviremedi. Bu sonuçla Denizlispor 28 puana yükselse de düşme potasından kurtulamadı. Denizlispor gibi ateş hattında yer alan Sarıyer 31 puana ulaştı. Haftayı 18'inci basamakta tamamlayan Denizlispor'un bitime 5 maç kala 15'inci Belediye Derincespor'la arasında 4 puan fark bulunuyor.
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