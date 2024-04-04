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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çavuşoğlu görevi devraldı

        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 18:53 Güncelleme: 04.04.2024 - 18:53
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        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çavuşoğlu görevi devraldı
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        31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde CHP'den Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Bülent Nuri Çavuşoğlu, göreve başladı.

        İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve partililerle birlikte Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

        Çavuşoğlu, eski başkan Osman Zolan'dan belediye mührünü alarak göreve başladı.

        Zolan'a çalışmalarından ötürü teşekkür eden Çavuşoğlu, "10 senesi büyükşehir belediye başkanı olmak üzere Denizli'ye çok hizmet ettiniz, teşekkür ediyorum. Bundan sonra biz de umarız ki insanların gönlüne sevgiyi inşa ederiz. Tarım, turizm ve hayvancılıkta bu memleketin kalkınması noktasında katkı koyalım istiyoruz." dedi.

        Daha sonra Çavuşoğlu, 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan vatandaşlara hitap ederek verdikleri destek nedeniyle teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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