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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Denizli'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 21:28 Güncelleme: 05.04.2024 - 21:28
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        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Kale ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Emin Emgin'in (64) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Karahasan mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Emgin'in aracın altında kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cansız bedeni, iş makinesi yardımıyla kaldırılan traktörün altından çıkarıldı.

        Cenaze, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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