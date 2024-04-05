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        Merkezefendi 3'te 3 istiyor

        BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste iki galibiyetle son 5 hafta öncesi ateş hattından sıyrılıp, düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum'a 2 galibiyet fark atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Bursaspor önünde seriyi 3 maça taşımaya çalışacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:51 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:51
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        Merkezefendi 3'te 3 istiyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde üst üste iki galibiyetle son 5 hafta öncesi ateş hattından sıyrılıp, düşme hattında kalan Çağdaş Bodrum'a 2 galibiyet fark atan Merkezefendi Belediyesi Basket yarın evinde Bursaspor önünde seriyi 3 maça taşımaya çalışacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Denizli temsilcisi ligdeki üçüncü yılında 25 haftayı 9 galibiyetle geçti. Bursaspor'un ise 10 galibiyeti var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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