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        Denizlispor kritik virajda

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Sarıyer ile golsüz berabere kalıp düşme potasından kurtulamayan Denizlispor yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Düzcespor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 11:43 Güncelleme: 06.04.2024 - 11:43
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        Denizlispor kritik virajda
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında evinde Sarıyer ile golsüz berabere kalıp düşme potasından kurtulamayan Denizlispor yarın deplasmanda önemli rakiplerinden Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. İştirak Düzce Şehir Stadı'nda Yücel Büyük'ün yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak.

        Bu maç öncesi Denizlispor 28 puanla 18'inci sırada yer alırken, Düzcespor ise 30 puanla 17'nci basamakta bulunuyor. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, mutlak galip gelmeleri gereken bir müsabaka oynayacaklarını ve oyuncularına güvendiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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