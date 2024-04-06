Denizlispor kritik virajda

Bu maç öncesi Denizlispor 28 puanla 18'inci sırada yer alırken, Düzcespor ise 30 puanla 17'nci basamakta bulunuyor. Denizlispor Teknik Direktörü Özcan Bizati, mutlak galip gelmeleri gereken bir müsabaka oynayacaklarını ve oyuncularına güvendiğini söyledi.

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