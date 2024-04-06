Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Çivril'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Çivril ilçesinde evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çivril'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Çivril ilçesinde evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.

        Saray Mahallesi 2. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Pembe Aykut'tan haber alamayan komşuları, kontrol etmek için eve geldi.

        Aykut'un evde hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

        İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Aykut'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        21 yaşındaki Ayşenur'u katletmişti! Mahkeme: Kaza değil müebbet!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Evin giriş kapısının önünde merdivenden düşüp öldü!
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Sürücüler dikkat! Nerelerde yoğunluk var? Akın akın gidiyorlar!
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 3 bölgemizde yağış var!
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        İtalya'da Covid fonu yolsuzluğu operasyonu: 600 milyon euro değerinde mal varlığına el konuldu
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        En çok Mevlana Müzesi ziyaret edildi
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 31. haftanın panoraması!

        Benzer Haberler

        Kale Belediye Başkanı Hayla'dan baklava açan kadınlara ziyaret
        Kale Belediye Başkanı Hayla'dan baklava açan kadınlara ziyaret
        Denizlispor kritik virajda
        Denizlispor kritik virajda
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Denizli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Merkezefendi 3'te 3 istiyor
        Merkezefendi 3'te 3 istiyor
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Çavuşoğlu, görevi devraldı
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Çavuşoğlu, görevi devraldı
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çavuşoğlu görevi devraldı
        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çavuşoğlu görevi devraldı