Çivril'de yalnız yaşayan emekli öğretmen evinde ölü bulundu
Denizli'nin Çivril ilçesinde evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.
Denizli'nin Çivril ilçesinde evinde ölü bulunan kadının cenazesi otopsiye gönderildi.
Saray Mahallesi 2. Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki emekli öğretmen Pembe Aykut'tan haber alamayan komşuları, kontrol etmek için eve geldi.
Aykut'un evde hareketsiz yattığını gören komşuları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Aykut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aykut'un cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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