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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:54 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:54
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 8, Sibande 11, Pecarski 8, Badzim 18, Floyd 18, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Bleijenbergh 5, İsmail Karabilen, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 12

        Bursaspor İnfo Yatırım: Young 2, Neal 11, Michineau 17, Semih Erden 3, Brown 25, Ömer Utku Al 11, Ahmet Can Duran, Mutaf 4, Metin Türen, Gavrilovic 14

        1. Periyot: 23-26

        Devre: 38-52

        3. Periyot: 59-74

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        DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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