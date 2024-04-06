Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor: 82-87

SALON: Pamukkale Üniversitesi

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 8, Sibande 11, Pecarski 8, Badzim 18, Floyd 18, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Bleijenbergh 5, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 12

BURSASPOR: Young 2, Neal 11, Michineau 17, Semih Erden 3, Brown 25, Ömer Utku Al 11, Mutaf 4, Metin Türen, Gavrilovic 14

1. PERİYOT: 23 - 26

İLK YARI: 38 - 52

3. PERİYOT: 59 - 74

Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı hafta maçında son iki maçını kazanan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Bursaspor'a yenilerek alt sıralardan kurtulamadı: 82-87. Bursaspor müsabakanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Bursaspor farkı açtı ve yeşil-beyazlılar soyunma odasına 52-38 önde girdi. Maçın ücüncü çeyreğinde de etkili olan taraf konuk Bursa temsilcisiydi. Üçüncü çeyrek 74-59 Bursaspor lehine tamamlandı. Merkezefendi Belediyesi son çeyrekte ise toparlandı. Bursaspor'a sadece 13 sayı imkanı veren Merkezefendi'nin çabaları galibiyet için yeterli olmadı.