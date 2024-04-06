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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor: 82-87

        SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun ÖzMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 8, Sibande 11, Pecarski 8, Badzim 18, Floyd 18, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Bleijenbergh 5, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 12BURSASPOR: Young 2, Neal 11, Michineau 17, Semih Erden 3, Brown 25, Ömer Utku Al 11, Mutaf 4, Metin Türen, Gavrilovic 141.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 16:00 Güncelleme: 06.04.2024 - 16:00
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Bursaspor: 82-87
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        SALON: Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Semih Vural, Göksun Öz

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 8, Sibande 11, Pecarski 8, Badzim 18, Floyd 18, Berke Aygündüz, Oktay Güneş, Bleijenbergh 5, Çağatay Özkan 2, Ragıp Berke Atar 12

        BURSASPOR: Young 2, Neal 11, Michineau 17, Semih Erden 3, Brown 25, Ömer Utku Al 11, Mutaf 4, Metin Türen, Gavrilovic 14

        1. PERİYOT: 23 - 26

        İLK YARI: 38 - 52

        3. PERİYOT: 59 - 74

        Erkekler Basketbol Süper Ligi'nin 26'ncı hafta maçında son iki maçını kazanan Merkezefendi Belediyesi Basket, evinde Bursaspor'a yenilerek alt sıralardan kurtulamadı: 82-87. Bursaspor müsabakanın ilk periyodunu 26-23 önde tamamladı. İkinci çeyrekte Bursaspor farkı açtı ve yeşil-beyazlılar soyunma odasına 52-38 önde girdi. Maçın ücüncü çeyreğinde de etkili olan taraf konuk Bursa temsilcisiydi. Üçüncü çeyrek 74-59 Bursaspor lehine tamamlandı. Merkezefendi Belediyesi son çeyrekte ise toparlandı. Bursaspor'a sadece 13 sayı imkanı veren Merkezefendi'nin çabaları galibiyet için yeterli olmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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