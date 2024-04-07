Denizli'de bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu

Denizli'deki özel bir hastanenin ortağı olan Çelik, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

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