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        Denizli'de bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 07.04.2024 - 14:38
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        Denizli'de bir özel hastanenin yönetim kurulu başkanı evinde ölü bulundu
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir özel hastanede yönetim kurulu başkanı olan Dr. Murat Çelik, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

        Zeytinköy Mahallesi 4058 sokaktaki 3 katlı binanın 2. katında yalnız yaşayan Murat Çelik'ten (60) haber alamayan yakınları, evine gitti.

        Çelik'in evde hareketsiz yattığını gören yakınları sağlık ve polis ekibini çağırdı.

        Sağlık ekibinin hayatını kaybettiğini belirlediği Çelik'in cansız bedeni, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma başlattı.

        Denizli'deki özel bir hastanenin ortağı olan Çelik, yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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