Denizlispor ateşe düştü
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Düzcespor'a 3-0 yenilerek umutlarını iyice tüketti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Düzcespor'a 3-0 yenilerek umutlarını iyice tüketti. Bu sonuçla 28 puanda kalan yeşil-siyahlılar 15'inci sıradaki Belediye Derincespor'un 5 puan gerisinde kaldı.
Bitime 4 maç kala ateşe düşen Denizlispor camiasında endişeli bekleyiş başladı. Denizlispor kalan 4 maçta 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor ve Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.
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