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        Denizlispor ateşe düştü

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Düzcespor'a 3-0 yenilerek umutlarını iyice tüketti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 08.04.2024 - 12:18
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        Denizlispor ateşe düştü
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor deplasmanda Düzcespor'a 3-0 yenilerek umutlarını iyice tüketti. Bu sonuçla 28 puanda kalan yeşil-siyahlılar 15'inci sıradaki Belediye Derincespor'un 5 puan gerisinde kaldı.

        Bitime 4 maç kala ateşe düşen Denizlispor camiasında endişeli bekleyiş başladı. Denizlispor kalan 4 maçta 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor ve Belediye Derincespor'la karşı karşıya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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