AK Parti Denizli İl Başkanlığı bayramlaşma programı düzenledi

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığındaki programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök, İl Başkanı Yücel Güngör ile partililer katıldı.

Zeybekci, programda yaptığı konuşmada Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek İslam aleminin bayramını kutladı.

Bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni eden Zeybekci, "Biz büyük bir aileyiz. AK Parti Denizli İl Başkanlığımızda kıymetli teşkilat mensuplarımız ile bir araya gelerek bayram sevincimizi paylaştık. Mübarek Ramazan Bayramı'nın partimize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.