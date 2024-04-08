Denizli'de trafik kazasında vefat eden 3 kişi defnedildi
Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ölen 1'i çocuk 3 kişi toprağa verildi.
Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ölen 1'i çocuk 3 kişi toprağa verildi.
Hayatını kaybedenlerden 13 yaşındaki Yavuz Yamuç için öğle vakti Merkezefendi ilçesi Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Burada baba Durmuş Yamuç, taziyeleri kabul etti.
Yamuç'un cenazesi, kılınan namazın ardından bu mezarlıkta defnedildi.
Aynı kazada hayatını kaybeden Yusuf Yusmak'ın (18) cenazesi Tavas ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde, Mehmet Fışkınlı'nın cenazesi de Yahşiler Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
- Olay
Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki 20 B 4012 otomobil, dün Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı 20 AIA 406 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada sürücüler Fışkınlı ve Yusmak ile motosikletteki Yavuz Yamuç (13) hayatını kaybetmişti.
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