Denizli'de trafik kazasında vefat eden 3 kişi defnedildi

Mehmet Fışkınlı (50) idaresindeki 20 B 4012 otomobil, dün Güzelköy Mahallesi Dümberek mevkisinde karşı yönden gelen Yusuf Yusmak'ın (18) kullandığı 20 AIA 406 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada sürücüler Fışkınlı ve Yusmak ile motosikletteki Yavuz Yamuç (13) hayatını kaybetmişti.

Burada baba Durmuş Yamuç, taziyeleri kabul etti.

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