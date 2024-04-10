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        Denizli'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı

        Denizli'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 13:46 Güncelleme: 10.04.2024 - 13:46
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        Denizli'de Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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        Denizli'de, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Valilik yanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, anıta çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Sağdıç ve teşkilat mensupları daha sonra Vali Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından şehit ve hayatını kaybeden polisler için Delikliçınar Yeni Cami'de mevlit okutuldu.

        Program kapsamında Asri Mezarlıktaki şehitlik ziyaret edilerek mezarlara karanfil bırakıldı, dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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