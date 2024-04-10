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        Denizlispor'da borç 400 milyon TL

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Düzcespor'a 3-0 kaybedip bitime 4 maç kala küme düşme umutlarını tüketen Denizlispor maddi anlamda da zor durumda.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 10:07 Güncelleme: 10.04.2024 - 10:07
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        Denizlispor'da borç 400 milyon TL
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Düzcespor'a 3-0 kaybedip bitime 4 maç kala küme düşme umutlarını tüketen Denizlispor maddi anlamda da zor durumda. Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele etmesi muhtemel gözüken yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz kulübün borcunu açıkladı. Hiç kimseden destek alamadıklarını, her şeyi kendi ceplerinden çözdüklerini belirten Uz, "Personele ödemeler gerçekleştirdik. Kulüpten alacaklı olan yöneticiler, alacaklarını faizleriyle almışlar. Geçen sezon kulübün borcu 330 milyon TL olmuştu. Bu sene ise borç 400 milyon TL'ye yaklaştı" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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