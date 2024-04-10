Denizlispor'da borç 400 milyon TL
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Düzcespor'a 3-0 kaybedip bitime 4 maç kala küme düşme umutlarını tüketen Denizlispor maddi anlamda da zor durumda.
TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Düzcespor'a 3-0 kaybedip bitime 4 maç kala küme düşme umutlarını tüketen Denizlispor maddi anlamda da zor durumda. Yeni sezonda 3'üncü Lig'de mücadele etmesi muhtemel gözüken yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz kulübün borcunu açıkladı. Hiç kimseden destek alamadıklarını, her şeyi kendi ceplerinden çözdüklerini belirten Uz, "Personele ödemeler gerçekleştirdik. Kulüpten alacaklı olan yöneticiler, alacaklarını faizleriyle almışlar. Geçen sezon kulübün borcu 330 milyon TL olmuştu. Bu sene ise borç 400 milyon TL'ye yaklaştı" dedi.
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