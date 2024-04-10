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        Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 4 kişi yaralandı

        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 22:57 Güncelleme: 10.04.2024 - 23:00
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        Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 4 kişi yaralandı
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        DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı. 

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Gümüşdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İlkinci (50), yönetimindeki 20 DG 117 plakalı otomobille Tavas istikametine giderken, karşı yönden gelen Rukiye Erçıktı’nın (33) kullandığı 09 JF 009 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi Hüseyin İlkinci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlkinci’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zehra İlkinci (50), kızı Şerife İlkinci ile kamyonetin sürücüsü Rukiye Erçıktı ve yolcular Mehmet Ali Erçıktı (45) ve Sıla Erçıktı (15), itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılarak, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci’nin cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        EŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ 

        Kazadan ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Zehra İlkinci de yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kızı Şerife İlkinci’nin de sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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