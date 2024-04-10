Denizli'de otomobil ile kamyonet çarpıştı; karı- koca öldü, 4 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada karı- koca yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gümüşdere Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin İlkinci (50), yönetimindeki 20 DG 117 plakalı otomobille Tavas istikametine giderken, karşı yönden gelen Rukiye Erçıktı’nın (33) kullandığı 09 JF 009 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi Hüseyin İlkinci’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İlkinci’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Zehra İlkinci (50), kızı Şerife İlkinci ile kamyonetin sürücüsü Rukiye Erçıktı ve yolcular Mehmet Ali Erçıktı (45) ve Sıla Erçıktı (15), itfaiye ekipleri tarafından otomobillerden çıkartılarak, acil sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası olay yerinde hayatını kaybeden Hüseyin İlkinci’nin cenazesi otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.