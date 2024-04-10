Pamukkale'de bayram yoğunluğu

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğrarken, giriş alanlarında uzun kuyruklar oluştu. Travertenler üzerinde yürüyen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Pamukkale en yoğun günlerinden birini de yaşadı. Türkiye'nin en önemli turizm noktalarından olan ve 'beyaz cennet' olarak adlandırılan Pamukkale'yi görmek için gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, kapılarda uzun kuyruklar oluşturdu. İçeri giren yerli ve yabancı ziyaretçiler travertenler üzerinde yürüyerek doğal güzelliğin tadını çıkarıp, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

İzmir'den geldiklerini söyleyen Eylül Hazal Yalçın, "Pamukkale'ye ilk kez geldim. Arkadaşlarımla geziyoruz. Travertenlere çıplak ayakla basmak çok keyifli ve güzel. Travertenlerde yürüyerek yumuşak dokuyu hissettim. Burada olmak çok güzel. Burayı görebilmek için giriş kapısında sıra bile bekledik" dedi.

Antalya'dan gelen Uğur Oğuz, "Pamukkale'ye ilk kez geldim. Muhteşem harika bir yer, travertenlerde yürümek bile çok güzel" diye konuştu.

Ankara'dan gelen Yasin Tekin ise "Tatil dönüşünde Ankara'ya giderken Pamukkale'ye uğradık. Çok güzel, çok beğendik. Pamukkale'nin en güzel özelliklerinden biri de beyaz travertenleridir. Giriş kapılarında bayram yoğunluğundan sıra vardı bekledik ve girebildik. Burada yürümekte çok güzel bir duygu şifalı olduğu biliniyor" ifadelerini kullandı.