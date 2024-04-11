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        Denizlispor'da 5 oyuncu şikayetçi

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Denizlispor'da 5 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 13:00 Güncelleme: 11.04.2024 - 13:00
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        Denizlispor'da 5 oyuncu şikayetçi
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta bitime 4 hafta kala kümede kalma barajının 5 puan gerisinde düşme hattında yer alan Denizlispor'da 5 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname yolladı. Yeşil-siyahlılarda kaleci Abdülkadir Sünger, sol bek Gökhan Süzen ve Emre Sağlık, stoper Muhammet Özkal ile santrfor Bekir Turaç Böke kritik süreçte kulübü TFF'ye şikayet etti. Bu futbolcuların devre arasında da aynı yolu tercih ettiği, yönetimin 5 isme ödeme yaparak serbest kalmalarını engellediği belirtildi. Denizlispor, 30 Nisan'a kadar ödeme yapmazsa bu oyuncular kulübe dava açma hakkı kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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