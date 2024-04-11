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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 00:51 Güncelleme: 11.04.2024 - 00:51
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        GÜNCELLEME - Denizli'de otomobille pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
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        Denizli'nin Tavas ilçesinde otomobille pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Hüseyin İlkinci (52) yönetimindeki 20 DG 117 plakalı pikap, Gümüşdere Mahallesi yakınlarında Rukiye Erçıktı'nın (33) kullandığı 09 JF 009 plakalı otomobille çarpıştı.

        Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri pikap sürücüsü Hüseyin İlkinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü Rukiye Erçıktı ile yanındakiler Mehmet Ali Erçıktı (45), Sıla Erçıktı (15) ve pikapta bulunan Şerife İlkinci (19) ile Zehra İlkinci (50), sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Zehra İlkinci hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçlar kaldırıldıktan sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        İlkinci çiftinin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından aile yakınları tarafından alınarak evlerine getirildi.

        Burada helallik alınmasının ardından çiftin cenazesi Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Öte yandan diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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