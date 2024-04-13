Denizli'de tırın çarptığı otomobildeki 6 kişi yaralandı
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde, aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde refüjü aşıp karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobilde, aynı aileden biri ağır 6 kişi yaralandı.
Fırat D'nin kullandığı 20 SS 485 plakalı tır, Denizli-Aydın yolu Duacılı Mahallesi yakınlarında refüjü aşıp, Mesut Çoban idaresindeki 42 Y 5406 plakalı otomobile çarptı. Tır, ardından şarampole yan yattı.
Olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü Çoban ile eşi Özlem, çocukları Mustafa (10), Dünya, Eylül ve Elif Ada, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kentteki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü Fırat D. gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan güzergahta ulaşım alternatif yollardan sağlandı.
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