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        Pamukkale, ziyaretçilerini gece de ağırlamaya başladı

        Travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle eşsiz zenginliğe sahip Pamukkale, gece müzeciliği projesi kapsamında tamamlanan ışıklandırma projesiyle artık hava karardıktan sonra da gezilebiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:36
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        Pamukkale, ziyaretçilerini gece de ağırlamaya başladı
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        Travertenleri ve Hierapolis antik kentiyle eşsiz zenginliğe sahip Pamukkale, gece müzeciliği projesi kapsamında tamamlanan ışıklandırma projesiyle artık hava karardıktan sonra da gezilebiliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ören yerinin gişe hizmetlerini veren SICPA Türkiye firması tarafından başlatılan "Hierapolis Ören Yerinde Gece Müzeciliği" projesi kapsamında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan ören yerinde LED aydınlatma sistemi oluşturuldu.

        Travertenler ile Hierapolis içinde yer alan yürüyüş güzergahları, antik tiyatro ve Cehennem Kapısı, ışıklandırmayla farklı bir görüntüye büründü.

        Bugün itibarıyla gece müzeciliğine başlanan Pamukkale, hava karardıktan sonra da ziyaretçilerini ağırlamaya devam etti.

        Her gün saat 00.00'a kadar açık kalacak olan ören yeri, mevcut giriş tarifesiyle gece de ziyaret edebiliyor.

        Türkiye'de gece ziyaret edilebilen Efes Antik Kenti'nden sonra ikinci ören yeri olan Pamukkale'nin bu sayede ziyaretçi sayısını artırması bekleniyor.

        - Bayram ziyaretçileri sürpriz yaşadı

        Ramazan Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerinden birini yaşayan Pamukkale, gece de ziyarete açılarak birçok ziyaretçisine sürpriz yaşattı.

        Antalya'dan gelen Mert Aktürk, AA muhabirine gündüz geldiği Pamukkale'nin gece de açık kalacağını duyunca bu atmosferi görmek istediğini söyledi.

        Ören yerinin gece bambaşka bir güzelliğe büründüğünü ifade eden Aktürk, "Çok güzel olmuş ortam. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Ramazan Yiğit ise Pamukkale'yi gece gezme fırsatı bulduğu için şanslı olduğunu, kendisini rüyada gibi hissettiğini anlattı.

        İzmir'den gelen Nuran Bakkal da Pamukkale'yi arkadaşlarından duyduğunu, bayram dolayısıyla gelme fırsatı yakaladığını belirterek, "Gündüz başka güzel ama gece ışıklandırması harika. Her yer ışıl ışıl olmuş. Rüya gibi olmuş." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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