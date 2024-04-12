Yukatel Merkezefendi Belediyesi, eski oyuncusu German ile anlaştı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li oyun kurucu Eugene German'ı transfer etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li oyun kurucu Eugene German'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Fujian Sturgeons'da forma giyen German'la sözleşme imzalandı.
2021-2022 sezonunda da Denizli ekibinde görev alan German'ın yarınki ONVO Büyükçekmece Basketbol maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
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