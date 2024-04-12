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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi, eski oyuncusu German ile anlaştı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li oyun kurucu Eugene German'ı transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:42 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:42
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        Yukatel Merkezefendi Belediyesi, eski oyuncusu German ile anlaştı
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi, ABD'li oyun kurucu Eugene German'ı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Fujian Sturgeons'da forma giyen German'la sözleşme imzalandı.

        2021-2022 sezonunda da Denizli ekibinde görev alan German'ın yarınki ONVO Büyükçekmece Basketbol maçında forma giyemeyeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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