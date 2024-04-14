Merkezefendi'den çok kritik galibiyet

Ligde 27 maçta 10 galibiyete ulaşıp düşme hattındaki Çağdaş Bodrum'un üzerinde kalmayı başaran Denizli temsilcisi haftaya rakibini evinde yenmeyi başarırsa rahatlayacak. Merkezefendi'de 2 yıl sonra son haftalar için takıma dönen guard Eugene German'ın lisansı ise bayram tatili nedeniyle çıkarılamadı. Büyükçekmece maçında oynayamayan yeni transfer ligde kalma yarışında hayati öneme sahip son 3 haftada sahada olacak.

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