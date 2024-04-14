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        Merkezefendi'den çok kritik galibiyet

        Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda kümede kalmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanda Büyükçekmece'yi 78-76 yenerken bitime 3 maç kala nefes aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 12:17 Güncelleme: 14.04.2024 - 12:17
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        Merkezefendi'den çok kritik galibiyet
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        Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda kümede kalmaya çalışan Merkezefendi Belediyesi Basket deplasmanda Büyükçekmece'yi 78-76 yenerken bitime 3 maç kala nefes aldı.

        Ligde 27 maçta 10 galibiyete ulaşıp düşme hattındaki Çağdaş Bodrum'un üzerinde kalmayı başaran Denizli temsilcisi haftaya rakibini evinde yenmeyi başarırsa rahatlayacak. Merkezefendi'de 2 yıl sonra son haftalar için takıma dönen guard Eugene German'ın lisansı ise bayram tatili nedeniyle çıkarılamadı. Büyükçekmece maçında oynayamayan yeni transfer ligde kalma yarışında hayati öneme sahip son 3 haftada sahada olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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