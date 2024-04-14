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        Denizli'de tütün çiftçileri zorlu mesaiye fide üretimiyle başladı

        ALİ BİLGE - Ege'de tütün üretiminin önde gelen merkezlerinden Denizli'nin Kale ilçesinde üreticiler, toprakla buluşturacakları fideleri yetiştirmek için "tütün ocağı" adı verilen örtü altı seralarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 14.04.2024 - 11:02
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        Denizli'de tütün çiftçileri zorlu mesaiye fide üretimiyle başladı
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        ALİ BİLGE - Ege'de tütün üretiminin önde gelen merkezlerinden Denizli'nin Kale ilçesinde üreticiler, toprakla buluşturacakları fideleri yetiştirmek için "tütün ocağı" adı verilen örtü altı seralarda çalışmalarını sürdürüyor.

        Geçmişten bu yana dünyaca ünlü kalitede tütünün yetiştirildiği Tavas Ovası'nda üreticinin yaklaşık 8 ay sürecek mesaisi, fide üretimiyle başladı.

        Yörede "tütün ocağı" adı verilen örtü altı seralara mart ayı başında tohumların ekilmesiyle başlayan çalışma kapsamında ilk fideler boy veriyor.

        Nisan ve haziran arasında seralardan sökülerek toprağa dikilecek tütün fideleri, yaz boyu sürecek çapalama sonrası temmuz ortasında kırılmaya başlanacak. Ekime kadar devam edecek kırımın ardından evlerde kurutulan tütünler, sözleşme yapılan tütün işleme firmalarına satılacak.

        Kale Ziraat Odası Başkanı Emin Çakmakcı, AA muhabirine, odaya kayıtlı yaklaşık 3 bin tütün üreticisi bulunduğunu, 55 bin dönüm arazide yılda ortalama 6 bin ton tütün üretildiğini belirtti.

        Tütün üretiminin diğer tarım ürünlerine göre daha meşakkatli olduğunu, üreticinin yılın önemli bölümünü tarlasında geçirdiğini dile getiren Çakmakcı, Ramazan Bayramı tatiline rağmen üreticilerin çalışmaya devam ettiğini söyledi.

        Çakmakcı, bu yıl ekim alanlarının arttığını gözlemlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu yıl tütün üretimiyle ilgili 8 bin ton beklentimiz var. Geçen yıl 115 lira olan tütünün kilogram fiyatının bu yıl 190 lira civarında olmasını bekliyoruz. Mart ayında tohumlarımızı toprağa ektik ve fidelerimizi yetiştirdik. Şu an fidelerimiz gelişim sürecinde. Nisan sonunda bu fideleri yetiştirdiğimiz yerden söküp tarlalara dikmeye başlayacağız. Bu dikim süreci haziran ortasına kadar devam edecek. Bu süreci hava durumu etkiliyor, bu dönemde yağmurlar olursa dikim süreci biraz daha uzayabiliyor."

        - "Bir bebek gibi yetiştiriyoruz"

        Bu dönemde etkili olan kuvvetli yağışların tütün ekimini olumsuz etkilediğini, bu nedenle üreticinin fideleri etaplar halinde yetiştirdiğini anlatan Çakmakcı, "Bu yıl hava tahminlerine göre mayıs ayı yağışlı geçecek. Dikimlerin geçen sene olduğu gibi sıkıntılı olacağını düşünüyoruz. Biz çiftçilerimize fidelerini dönemler halinde hazırlamaları konusunda hatırlatmalar yaptık. Çünkü hepsi bir anda büyürse dikim sıkıntı oluyor." dedi.

        Çakmakcı, tütün hasadında işçiliğin çok önemli olduğunu, yevmiye maliyetinin yükselmesi nedeniyle sorunlar yaşadıklarını kaydederek, "Tütün dikimi aynı anda başladığı için işçi talebi birden artıyor. Bu yüzden yevmiye fiyatları çok yükseliyor. Şu an dikim daha tam başlamadan günlük yevmiye 800-900 lira civarında ama dikim sezonunda 1200 liraya kadar çıkması bekleniyor." diye konuştu.

        Üretici Aysel Derya ise toprağa ektikleri tohumları fidan haline getirmek için yaklaşık 50 gün boyunca sulama yaptıklarını, her gün örtüleri kaldırarak zararlı otları ayıkladıklarını belirterek, "Aynı bir bebek gibi yetiştiriyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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