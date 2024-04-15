Denizlispor son anda yıkıldı
Henüz 3 yıl önce Süper Lig'de yer alırken transfer yasağı yüzünden takviye edemediği kadrosuyla geçen sezon 1'inci Lig'den düşen Denizlispor, TFF 2'nci Lig'de zor günler yaşıyor.
Henüz 3 yıl önce Süper Lig'de yer alırken transfer yasağı yüzünden takviye edemediği kadrosuyla geçen sezon 1'inci Lig'den düşen Denizlispor, TFF 2'nci Lig'de zor günler yaşıyor. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 önde olduğu maçta 68 Aksaray Belediyespor önünde galibiyeti 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp beraberliğe razı olan yeşil-siyahlı ekip tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmeye çok yaklaştı. Aksaray önünde galibiyetten çok daha fazlasını kaybeden Denizli bitime 3 maç kala kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında kaldı.
Umutları her geçen hafta azalan Denizlispor, kalan 3 maçta kurtuluş savaşı verecek. Grupta 29 puanı bulunan Denizli temsilcisi bu hafta Play-Off yarışındaki İskenderunspor deplasmanına çıktıktan sonra son 2 hafta en önemli maçlarını oynayacak. İskenderun maçı sonrası küme düşmesi aylar önce kesinleşen Uşakspor'u ağırlayacak Denizlispor, son hafta ise şu an 5 puan üzerinde kurtuluş hattındaki Belediye Derincespor'a konuk olacak.
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