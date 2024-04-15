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        Denizlispor son anda yıkıldı

        Henüz 3 yıl önce Süper Lig'de yer alırken transfer yasağı yüzünden takviye edemediği kadrosuyla geçen sezon 1'inci Lig'den düşen Denizlispor, TFF 2'nci Lig'de zor günler yaşıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.04.2024 - 15:09
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        Denizlispor son anda yıkıldı
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        Henüz 3 yıl önce Süper Lig'de yer alırken transfer yasağı yüzünden takviye edemediği kadrosuyla geçen sezon 1'inci Lig'den düşen Denizlispor, TFF 2'nci Lig'de zor günler yaşıyor. 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2-1 önde olduğu maçta 68 Aksaray Belediyespor önünde galibiyeti 90+2'nci dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırıp beraberliğe razı olan yeşil-siyahlı ekip tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmeye çok yaklaştı. Aksaray önünde galibiyetten çok daha fazlasını kaybeden Denizli bitime 3 maç kala kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında kaldı.

        Umutları her geçen hafta azalan Denizlispor, kalan 3 maçta kurtuluş savaşı verecek. Grupta 29 puanı bulunan Denizli temsilcisi bu hafta Play-Off yarışındaki İskenderunspor deplasmanına çıktıktan sonra son 2 hafta en önemli maçlarını oynayacak. İskenderun maçı sonrası küme düşmesi aylar önce kesinleşen Uşakspor'u ağırlayacak Denizlispor, son hafta ise şu an 5 puan üzerinde kurtuluş hattındaki Belediye Derincespor'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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