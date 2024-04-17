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        Denizlispor'da yine boykot şoku

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maça kurtuluş barajının 5 puan gerisinde girip bu hafta deplasmanda İskenderunspor'u yenemezse rakiplerinin alacağı sonuçlara göre tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşme ihtimali bulunan Denizlispor'da futbolcular yine antrenman boykutu yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:39 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:39
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        Denizlispor'da yine boykot şoku
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maça kurtuluş barajının 5 puan gerisinde girip bu hafta deplasmanda İskenderunspor'u yenemezse rakiplerinin alacağı sonuçlara göre tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşme ihtimali bulunan Denizlispor'da futbolcular yine antrenman boykutu yapıyor. Alacaklarını tahsil edemedikleri için daha önce de boykot yapan, geçen hafta ise Türkiye Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar gönderen yeşil-siyahlı oyuncular haftanın ilk çalışmasına çıkmadı. Denizlisporlu futbolcuların maaşlarının ve primlerinin ödenmemesi nedeniyle süresiz antrenman boykotu kararı aldığı öğrenildi.

        SON DAKİKALAR YAKTI

        Evindeki son 68 Aksaray Belediyespor maçında kazanmaya çok yaklaşmışken 90+2'nci dakikada bir anlık dalgınlıkla kalesinde gol görüp beraberliğe razı olunca ligde kalma umutları çok azalan Denizlispor bu sezon son dakikada gollerinin kurbanı oldu. İç sahada son dakikalarda yediği gollerle birçok maçta puan kaybeden Denizli küme düşmenin eşiğine geldi. Yeşil-siyahlı ekip iç sahada 1-1 devam eden Menemen FK maçında 90, 0-0 berabere olan Fethiyespor sınavında 90+8, 1-1 eşitlikle süren Kastamonuspor önünde 90'ıncı dakikada mağlubiyet golünü kalesinde gördü. Son Aksaray mücadelesinde de 90+2'de galibiyeti kaçıran Denizlispor son anlarda 5 hayati puan kaybedip düşme hattında kaldı. İskenderunspor'un yanı sıra küme düşen Uşakspor ve düşme-kalma yarışındaki en önemli rakibi Belediye Derincespor'la karşılaşacağı son 3 haftada 3'te 3 yapıp lige tutunmak isteyen Denizlispor rakiplerinin alacağı sonuçları da bekleyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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