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        Merkezefendi'de Badzim üzüntüsü

        BASKETBOLSüper Ligi'nce cumartesi günü evinde Çağdaş Bodrum Spor'u yenerek bitime 2 hafta kala ligde kalışını ilan etmek isteyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Hırvat guard Roko Badzim'in aşil tendonu koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 11:08 Güncelleme: 17.04.2024 - 11:08
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        Merkezefendi'de Badzim üzüntüsü
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        BASKETBOLSüper Ligi'nce cumartesi günü evinde Çağdaş Bodrum Spor'u yenerek bitime 2 hafta kala ligde kalışını ilan etmek isteyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Hırvat guard Roko Badzim'in aşil tendonu koptu. Bu sezon yabancı oyuncuları sürekli değişen Denizli temsilcisinde sezon ortasında takıma dahil olup 10 maçta 11.4 sayı, 3 ribaund, 2.3 asist ortalamalarıyla mücadele eden Badzim'in geçen hafta Büyükçekmece deplasmanının son periyodunda yaşadığı sakatlığın ciddi olduğu ortaya çıktı. MR'ında aşil tendonunun koptuğu tespit edilen oyuncu ameliyat olacak. Yıldız oyuncu 8 ay sonra parkelere dönebilecek. Merkezefendi'de 3 maçlığına transfer edilen guard Eugene German ise Bodrum ekibi önünde ilk kez forma giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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