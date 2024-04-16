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        Pamukkale'de bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirdi

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişilere bıçakla saldıran şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2024 - 12:06 Güncelleme: 16.04.2024 - 12:06
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        Pamukkale'de bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirdi
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı kişilere bıçakla saldıran şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

        Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda A.Ö. ile kimliği öğrenilemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

        A.Ö, cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı kişilere saldırdı.

        Devriye sırasında olayı fark eden yunus polisi, saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen A.Ö. gözaltına alındı.

        Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin elinde bıçakla tartıştığı kişilere saldırması ve polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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