Pamukkale'de bıçaklı saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirdi

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde bir kişinin elinde bıçakla tartıştığı kişilere saldırması ve polisin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer aldı.

Devriye sırasında olayı fark eden yunus polisi, saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen A.Ö. gözaltına alındı.

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