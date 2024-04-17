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        Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli yandı

        Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli, yangında hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 17.04.2024 - 13:12
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        Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli yandı
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        Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli, yangında hasar gördü.

        İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykelde gece saatlerinde yangın çıktı.

        Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu heykel ağır hasar gördü.

        Polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle başlattığı soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

        Yangını çıkardığı suçlamasıyla 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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