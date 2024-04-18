Denizli'deki heykel yangınıyla ilgili 1 çocuk gözaltına alındı
Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykelini kundakladığı ileri sürülen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
Denizli'nin Tavas ilçesi girişinde yer alan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykelini kundakladığı ileri sürülen 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kamera görüntülerini incelemesi sonucu kimliği belirlenen A.D, yakalandı.
İfadesinde heykelin bulunduğu parkta yaktığı ateşin heykele sıçradığını ve pişman olduğunu söylediği belirtilen çocuğun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
- Olay
İlçe Belediyesi tarafından 2018 yılında Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe'yi temsilen yaptırılan, kaidesiyle birlikte 6,5 metre boyundaki polyester karışımlı heykel dün gece saatlerinde çıkan yangında zarar görmüş, polis ekipleri kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.