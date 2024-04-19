Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı

Denizli'de 29 haftalıkken dünyaya gelen bebek, kuvözde geçirdiği 75 günlük tedavi sürecinin ardından ailesine kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Devlet Hastanesine başvuran Güler Bektaş, 950 gram ağırlığındaki bebeğini dünyaya getirdi.

Erken doğuma bağlı solunum ve kalp yetmezliği yaşayan Erkan Enes bebek, 75 günlük tedavi sonrası taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen yenidoğan yoğun bakım uzmanı Dr. Cem Becerir, Erkan Enes bebeğin erken doğum nedeniyle birçok sağlık sıkıntısı yaşadığını belirterek, "Solunum sıkıntısı, akciğerlerinin gelişmemesi, kalp ve beslenmesiyle ilgili problemleri basamak basamak hallettik. 75 günün sonunda 2 kilo 400 gram olarak sağ ve sağlıklı bir şekilde annesinin kucağına bebeğini teslim ettik." ifadesini kullandı.