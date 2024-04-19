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        Merkezefendi garanti, Çağdaş Bodrum umut peşinde

        BASKETBOLSüper Ligi'nde Ege temsilcileri Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor yarın kümede kalma yolunda final niteliğindeki maçta rakip olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 11:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 11:05
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        Merkezefendi garanti, Çağdaş Bodrum umut peşinde
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde Ege temsilcileri Merkezefendi Belediyesi Basket ve Çağdaş Bodrum Spor yarın kümede kalma yolunda final niteliğindeki maçta rakip olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Son haftalara düşme korkusuyla giren iki takımdan ligdeki üçüncü sezonunu geçiren Denizli temsilcisi Merkezefendi 27 maçta 10 galibiyet aldı.

        Ligdeki ilk yılında kurtuluş savaşı veren bir maçı eksik Bodrum ekibi Çağdaş ise 26 maçta 8 galibiyet elde etti. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 88-84 Çağdaş Bodrum kazandı. Merkezefendi rövanşı en az 5 sayı farkla kazanırsa son 2 haftaya bırakmadan kümede kalışını ilan edecek. Çağdaş Bodrum ise ligde kalmak için rakibini yenip son 3 maçında seri yakalamaya çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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