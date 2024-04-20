Denizli'de 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, aranan bir hükümlünün, arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

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