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        Denizli'de 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:12 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:12
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        Denizli'de 42 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, hırsızlık suçundan hakkında 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Pamukkale Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, aranan bir hükümlünün, arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

        Eve düzenlenen baskında, birden fazla hırsızlık suçundan hakkında toplam 42 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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