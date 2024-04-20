Denizli'de evde uyuşturucu ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı

Evde yapılan aramada, saksılara dikili 70 kök kenevir, 1 kilo 50 gram esrar, çadır, çadır yapımında kullanılan 82 metal boru, 8 uzatma prizi, 16 fanlı led aydınlatma, termometre, 2 hava kompresörü̈, 4 vantilatör, 1 havalandırma motoru ve filtresi, 1 havalandırma borusu ele geçirildi.

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