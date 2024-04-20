Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor kader sınavında

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve kümede tutunması mucizelere kalan Denizlispor yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan İskenderunspor ile kozlarını paylaşacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.04.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor kader sınavında
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve kümede tutunması mucizelere kalan Denizlispor yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan İskenderunspor ile kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Ramazan Doğanay yönetecek. Yeşil-siyahlıların en önemli oyuncularından Bekir Turaç sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Denizlispor bu maçı kaybeder, rakipleri Sarıyer, Belediye Derincespor, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanırsa yeşil-siyahlılar lige veda edecek.

        DENİZLİSPOR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDECEK

        Denizlispor yönetimi seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kongrenin ilk toplantısının 6 Mayıs'ta EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği, ilk oturumda çoğunluk sağlanamazsa seçimin 14 Mayıs'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı açıklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Nedenini açıkladı!
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Temsilciler Meclisi dev yardım paketinde anlaştı
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Çantanın içi ziynet eşyası doluydu! Kamera görüntüsüne inanamadılar!
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        Gaziosmanpaşa'da toprak kaymasında son durum
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        "Beşiktaş kendi kimliğine büründü"
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Televizyon tarihine damga vuran efsane diziler!
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        Göçmen kızı dünyayı etkiledi
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        2000’li yılların en çok kazanan distopya filmleri
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Adana'da korkunç olay! Cinayetin nedeni: Küfürleşme!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        İki kadını bıçakla yaralamıştı! "O söze çok sinirlendim!"
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Suni çimlerde kimyasal tehlikesi!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Silahla yaralama, tehdit, gasp... Çeteyi bu dövme çökertti!
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Mısır Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Meteoroloji saat verdi! AKOM'dan kritik uyarı! İşte alarm verilen 45 kentimiz!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        Beşiktaş'ta ilginç istatistik!
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        'Boykot' için esnaf ve tüketiciler ne düşünüyor?
        Eşinden açıklama
        Eşinden açıklama
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        Tokyo'da yeme - içme fiyatları İstanbul'a göre nasıl?
        İşte haftanın ajandası
        İşte haftanın ajandası

        Benzer Haberler

        Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'de sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar etkili oldu
        Denizli'de evde uyuşturucu ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        Denizli'de evde uyuşturucu ürettiği iddia edilen kişi tutuklandı
        Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
        Köpekçi Nuri Efe heykeli yandı; 14 yaşındaki çocuk gözaltına alındı
        Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı
        Denizli'de 950 gram doğan bebek 75 gün sonra anne kucağıyla tanıştı
        Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı
        Denizlispor'da Bekir sezonu kapattı
        Merkezefendi garanti, Çağdaş Bodrum umut peşinde
        Merkezefendi garanti, Çağdaş Bodrum umut peşinde