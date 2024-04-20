Denizlispor kader sınavında
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve kümede tutunması mucizelere kalan Denizlispor yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan İskenderunspor ile kozlarını paylaşacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçını kazanamayan ve kümede tutunması mucizelere kalan Denizlispor yarın deplasmanda Play-Off hattında yer alan İskenderunspor ile kozlarını paylaşacak. Kırıkhan İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçı Ramazan Doğanay yönetecek. Yeşil-siyahlıların en önemli oyuncularından Bekir Turaç sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı. Denizlispor bu maçı kaybeder, rakipleri Sarıyer, Belediye Derincespor, Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor maçlarını kazanırsa yeşil-siyahlılar lige veda edecek.
DENİZLİSPOR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDECEK
Denizlispor yönetimi seçimli olağanüstü genel kurul kararı aldı. Kongrenin ilk toplantısının 6 Mayıs'ta EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleşeceği, ilk oturumda çoğunluk sağlanamazsa seçimin 14 Mayıs'ta çoğunluk aranmaksızın yapılacağı açıklandı.
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