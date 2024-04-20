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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 20:26 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:26
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:PamukkaleÜniversitesi

        Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Akkuşoğlu

        Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 7, Nate Mason 25, Sibande 18, Bleijenbergh 8, Floyd 2, Berke Aygündüz 3, German 20, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar

        Çağdaş Bodrumspor: Artis 12, Warren 13, Moore 4, Ahmet Duverioğlu 11, Johnson 19, Norris, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 6, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 3

        1. Periyot: 26-15

        Devre: 43-33

        3. Periyot: 59-55

        ​​​​​​​

        ​​​​​​​DENİZLİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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