Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:PamukkaleÜniversitesi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Akkuşoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Muhaymin Mustafa 7, Nate Mason 25, Sibande 18, Bleijenbergh 8, Floyd 2, Berke Aygündüz 3, German 20, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar
Çağdaş Bodrumspor: Artis 12, Warren 13, Moore 4, Ahmet Duverioğlu 11, Johnson 19, Norris, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 6, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 3
1. Periyot: 26-15
Devre: 43-33
3. Periyot: 59-55
DENİZLİ
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.