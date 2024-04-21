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        Denizli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2024 - 09:23 Güncelleme: 21.04.2024 - 09:23
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        Denizli'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hakan Gümüş (24) idaresindeki 20 ALZ 092 plakalı motosiklet, Afyon-Denizli kara yolu Güzelköy Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gümüş'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Gümüş'ün cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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