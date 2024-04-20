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        Evinde havalandırma sistemli sera kurup Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

        DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, polisin evine düzenlediği operasyonda, bahçesinde özel düzenekle kurulmuş serada havalandırma ve aydınlatmalı olarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Ramazan Yılmaz (45) gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.04.2024 - 13:45
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        Evinde havalandırma sistemli sera kurup Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
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        DENİZLİ'nin Bozkurt ilçesinde, polisin evine düzenlediği operasyonda, bahçesinde özel düzenekle kurulmuş serada havalandırma ve aydınlatmalı olarak Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen Ramazan Yılmaz (45) gözaltına alındı. Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ramazan Yılmaz'ın evinin bahçesinde termal sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Yılmaz'ın Bozkurt ilçesindeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda iki parça halinde, 'zula' olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 1,5 kilogram esrar ve çeşitli boylarda 70 kök kenevir ile ayrıca bir çadır, çadır yapımında kullanılan 82 metal boru, 8 uzatma prizi, 16 fanlı LED aydınlatma, termometre, 2 hava kompresörü, 4 vantilatör, havalandırma boruları ve seracılıkta kullanılan çeşitli alet ve aparatlar ele geçirildi. Yılmaz'ın kurduğu seradaki düzenek polis ekiplerini bile şaşırttı. İklim kontrollü serada vantilatör ve fanlar sayesinde havalandırma sistemi kurulduğu, LED aydınlatma ile yapay güneş ışığı oluşturulduğu belirlendi. Ramazan Yılmaz, gözaltına alındı. Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'izinsiz Hint keneviri yetiştirmek' ve 'uyuşturucu satmak' suçlarından tutuklandı.

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