Merkezefendi Belediyesi Basket - Çağdaş Bodrum Spor: 83-68

Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Çağdaş Bodrum Spor'u 83-68 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 11'inci galibiyetini alıp kümede kalmayı garantilerken, maç eksiğiyle 8 galibiyette kalan Bodrum temsilcisi lige tutunma umutlarını iyice azalttı. İlk periyodu 26-15 önde bitiren Merkezefendi Belediyesi Basket, soyunma odasına 43–33 üstün girdi. Üçüncü periyodu 59-55 önde bitiren Denizli temsilcisi, final periyodunda farkı açarak sahadan galip ayrıldı: 83-68.

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