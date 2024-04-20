Merkezefendi Belediyesi Basket - Çağdaş Bodrum Spor: 83-68
SALON: Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga AkkuşoğluMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 7, Mason 25, Sibande 18, Bleijenbergh 8, Floyd 2, Berke Aygündüz 3, German 20, Çağatay Özkan, Ragıp Berke AtarÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 12, Warren 13, Moore 4, Ahmet Düverioğlu 11, Johnson 19, Norris, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 6, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 31'İNCİ PERİYOT: 26-15İLK YARI: 43-333'ÜNCÜ PERİYOT: 59-55Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Çağdaş Bodrum Spor'u 83-68 mağlup etti.
SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Akkuşoğlu
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 7, Mason 25, Sibande 18, Bleijenbergh 8, Floyd 2, Berke Aygündüz 3, German 20, Çağatay Özkan, Ragıp Berke Atar
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 12, Warren 13, Moore 4, Ahmet Düverioğlu 11, Johnson 19, Norris, Can Uğur Öğüt, Fatih Cantitiz 6, Erkan Veyseloğlu, Cavit Ege Havsa 3
1'İNCİ PERİYOT: 26-15
İLK YARI: 43-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-55
Basketbol Süper Ligi'nin 28'inci hafta mücadelesinde Merkezefendi Belediyesi Basket evinde Çağdaş Bodrum Spor'u 83-68 mağlup etti. Bu sonuçla ev sahibi ekip 11'inci galibiyetini alıp kümede kalmayı garantilerken, maç eksiğiyle 8 galibiyette kalan Bodrum temsilcisi lige tutunma umutlarını iyice azalttı. İlk periyodu 26-15 önde bitiren Merkezefendi Belediyesi Basket, soyunma odasına 43–33 üstün girdi. Üçüncü periyodu 59-55 önde bitiren Denizli temsilcisi, final periyodunda farkı açarak sahadan galip ayrıldı: 83-68.
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