Merkezefendi'den mutlusu yok

Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda son 5 maçta 4 galibiyet alan ve bitime 2 hafta kala kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler daha önemli başarılar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Evinde cumartesi günü en önemli rakibi Çağdaş Bodrum'u dolu tribünler önünde 83-68'le geçen Denizli ekibinde Deveciler, "Denizli basketbolu adına çok önemli olan Çağdaş Bodrumspor maçından zaferle ayrıldık. Maç biletlerini günler öncesinden tüketen ve Süper Lig’de adından sıkça söz ettiren taraftarlarımıza verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. 7’den 70’e herkesin desteği bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Türkiye’nin en iyi basketbol taraftarı en büyük başarıları hak ediyor. El ele verirsek daha çok maçı birlikte kazanacağız. Bu galibiyetleri hep birlikte kutlayıp, çok daha önemli başarılar için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.