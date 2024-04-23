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        Merkezefendi'den mutlusu yok

        Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda son 5 maçta 4 galibiyet alan ve bitime 2 hafta kala kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler daha önemli başarılar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:49
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        Merkezefendi'den mutlusu yok
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        Basketbol Süper Ligi'ndeki üçüncü sezonunda son 5 maçta 4 galibiyet alan ve bitime 2 hafta kala kümede kalmayı büyük ölçüde garantileyen Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler daha önemli başarılar için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

        Evinde cumartesi günü en önemli rakibi Çağdaş Bodrum'u dolu tribünler önünde 83-68'le geçen Denizli ekibinde Deveciler, "Denizli basketbolu adına çok önemli olan Çağdaş Bodrumspor maçından zaferle ayrıldık. Maç biletlerini günler öncesinden tüketen ve Süper Lig’de adından sıkça söz ettiren taraftarlarımıza verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyoruz. 7’den 70’e herkesin desteği bizleri inanılmaz mutlu ediyor. Türkiye’nin en iyi basketbol taraftarı en büyük başarıları hak ediyor. El ele verirsek daha çok maçı birlikte kazanacağız. Bu galibiyetleri hep birlikte kutlayıp, çok daha önemli başarılar için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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