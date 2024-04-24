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        Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi

        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip iller arasında yer alan Denizli'de gençleştirme, yeni orman alanları açılması ve yanan arazilerin yeşillendirilmesi çalışmaları kapsamında 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidan toprakla buluşturuldu. ​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 11:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:20
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        Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
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        SEBAHATDİN ZEYREK - Türkiye'de en fazla ormanlık alana sahip iller arasında yer alan Denizli'de gençleştirme, yeni orman alanları açılması ve yanan arazilerin yeşillendirilmesi çalışmaları kapsamında 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidan toprakla buluşturuldu. ​​​​​​​

        ​​​​​​​Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 588 bin 672 hektarlık orman alanıyla en zengin 10 il arasında yer alan Denizli'de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, koruma, bakım ve yangınla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Mevcut ormanların yangına karşı dayanıklı hale getirilmesinin yanı sıra çeşitli nedenlerle bozulan arazilerin yeniden yeşillendirilmesine odaklanan ekipler, yangın riskinin de arttığı yaz sezonuna hazırlanıyor.

        Orman gençleştirme çalışmalarının sürdüğü Kelekçi Mahallesi Olukbaşı mevkisinde AA muhabirine açıklama yapan Acıpayam Orman İşletme Müdürü Cihan Türkmen, kent genelinde son 20 yılda yaklaşık 219 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu söyledi.

        Planlar çerçevesinde yaşlanmış, gelişimi durmuş olan yaşlı ağaçların yerine genç fidanların yaygınlaştırıldığını, böylelikle ormanların karbondioksit bağlama ve oksijen üretim kapasitesinin artırıldığını belirten Türkmen, kesilen yaşlı ağaçların orman köylüsü ve ülke ekonomisine katkı sağladığını dile getirdi.

        Sahaya atılan tohumların 1 yıl sonra filizlenmeye başladığını anlatan Türkmen, şöyle konuştu:

        "Arkamızda görülen saha 2016 yılında gençleştirme çalışması kapsamında çalışılmış 2017 yılında çimlenme sağlanmış, yaklaşık 7 yıllık fidanların bulunduğu bir alandır. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Acıpayam Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde buna benzer gençleştirme alanlarımız bol miktarda bulunmaktadır.

        Tabii bir anda gençleştirilme söz konusu değildir. Her yıl maksimum 25 hektarlık alana girilebilmekte. Bu alanlarda öncelikli olarak yaşlı bireyler alandan uzaklaştırılırken alana tohum ekilmekte ve ekilen tohumların nem ve rutubeti korunması için bu tohumların üzerine dal serilmek suretiyle gençleştirme periyodu tamamlanmaktadır."

        Gençleştirilen alanların sürekli bakım ve kontrol altında tutulduğunu vurgulayan Türkmen, hiç ağaç olmayan bölgelerde de benzer çalışmaların yürütüldüğünü aktardı.

        Yangınlarda zarar gören arazilerin ormanlaştırılması için de çalışmaların sürdüğünü bildiren Türkmen, kentte son 10 yılda 342 yangında zarar gören 2 bin 323 hektarlık ormanlık alana 4 milyon 415 bin fidan dikildiğini kaydetti.

        Toprakla buluşan fidanların yıllar geçtikçe büyüdüğüne, yeniden yeşeren ormanlara gurur ve sevgiyle baktıklarına işaret eden Türkmen, bu işi bir geçim kaynağı olmasının ötesinde sevgiyle yaptıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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