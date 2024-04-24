Denizli'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan 1600 öğrenciyle konser

DENİZLİ'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 1600 öğrenciyle birlikte spor salonunda konser verdi. Veliler konserin sonunda orkestra ve öğrencileri ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda konser verdi. Orkestranın 1600 öğrenciyle verdiği konseri Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, öğrenciler, öğretmenler ve öğrenci velileri izledi. Spor salonunda yapılan etkinlikte, şarkılar Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Cemi'i Can Deliorman yönetiminde 'Haydi çocuklar birlikte söyleyelim' temasıyla seslendirildi. Konserde orkestra çaldı, salondaki çeşitli okullardan toplam 1600 öğrenci şarkıları söyledi. Veliler, konser sonunda uzun süre orkestrayı ve öğrencileri ayakta alkışladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra Şefi Cemi'i Can Deliorman, Denizli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında tarihi bir konser verdiklerini belirterek, "Konserde 1600 çocuk bir araya gelerek güzel bir şenliğe imza attı. Bu çocukları bir araya getirmek, eğitmek, mükemmel bir şekilde söylemelerini sağlamak gerçekten çok büyük bir başarı. Denizli'nin çok büyük bir sanat kültür potansiyeli var. Çocuklarımız pırıl pırıl. Harika söylediler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası en köklü sanat kurumlarından biri. Onlarla bir araya gelmek çocuklar için çok önemli. Unutamayacakları bir tecrübe oldu. Hepimiz çok mutluyuz. Böyle bir organizasyonu daha önce Ankara'da yaptık. Bu projeyi 27 Nisan'da Ankara'da tekrar edeceğiz. Fakat 23 Nisan'da burada olması farklı bir anlam taşıyor" dedi.