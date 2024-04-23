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        Denizli'de polis çocuklarından 23 Nisan'a özel kutlama

        Denizli'de polis çocukları, polis üniforması giyerek telsizden Atatürk'ün ulusal egemenliğin önemine vurgu yapan sözlerini paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:20 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:20
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        Denizli'de polis çocuklarından 23 Nisan'a özel kutlama
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        Denizli'de polis çocukları, polis üniforması giyerek telsizden Atatürk'ün ulusal egemenliğin önemine vurgu yapan sözlerini paylaştı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir video hazırladı.

        Videoda polis üniforması giyen polis çocukları, Atatürk'ün ulusal egemenliğin önemine ilişkin sözlerini telsizden anons etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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