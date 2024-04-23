Denizli'de polis çocuklarından 23 Nisan'a özel kutlama
Denizli'de polis çocukları, polis üniforması giyerek telsizden Atatürk'ün ulusal egemenliğin önemine vurgu yapan sözlerini paylaştı.
Denizli'de polis çocukları, polis üniforması giyerek telsizden Atatürk'ün ulusal egemenliğin önemine vurgu yapan sözlerini paylaştı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir video hazırladı.
Videoda polis üniforması giyen polis çocukları, Atatürk'ün ulusal egemenliğin önemine ilişkin sözlerini telsizden anons etti.
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